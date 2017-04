Santa Emília Idoso leva coronhadas na cabeça durante assalto na Capital

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um idoso de 53 anos foi agredido a coronhadas na cabeça durante roubo, na madrugada desta quinta-feira (13), na Rua Internacional, no Jardim Santa Emília, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que por volta das 5h30 aguardava o ônibus, no ponto, quando foi surpreendida por dois homens com capacete e casaco, em uma motocicleta vermelha barulhenta.

O passageiro desceu, puxou o homem pelo pescoço e o agrediu com uma coronhada na cabeça. A vítima também foi ofendida verbalmente por várias vezes e teve a bolsa com vários objetos e R$ 200 em dinheiro levada pelos ladrões.

O homem conta que foi rendido por trás. Uma testemunhas que passava pelo local ainda tentou ajudá-lo, mas foi ameaçado de morte pelo autor armado. O caso foi registrado como roubo majorado e ainda não há informação sobre o paradeiros dos suspeitos. (Com registro).