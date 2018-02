Vila Planalto Idoso passa mal ao volante e causa acidente e mulher quebra braço 'O carro do idoso e de uma mulher de 38 anos seguiam no mesmo sentido da avenida Tamandaré'

Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Um idoso de 65 anos passou mal ao volante e causou acidente na manhã desta sexta-feira (9), na Vila Planalto, em Campo Grande, segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).

De acordo com a polícia, o carro do idoso e de uma mulher de 38 anos seguiam no mesmo sentido da avenida Tamandaré. Nas proximidades da rua Mercúrio houve a colisão.

O idoso, que é motorista profissional, e a mulher, que quebrou um um dos braços, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa.