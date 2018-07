Avenida Guaicurus Idoso tem mal súbito ao volante colide contra poste e morre "Esse é o segundo acidente com morte registrado em menos de 24 horas na cidade"

Carro que a vítima dirigia ficou com a frente destruída Foto: Reprodução/ Saul Schramm

Idoso de 75 anos que ainda não teve o nome divulgado morreu após passar mal e bater o carro que conduzia contra um poste de energia elétrica, por volta das 5h30 desta quarta-feira (25), na Avenida Guaicurus, próximo anel viário, no Bairro Itamaracá, região sul de Campo Grande. As informações são do site Campo Grande News.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima seguia em um Chevette Marajo, de cor azul, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra a estrutura. A suspeita é de que o homem tenha sofrido um mal súbito seguido de parada cardiorrespiratória.

Os bombeiros e socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram reanimar o idoso por 10 minutos, mas sem sucesso. Em razão do acidente, a base do poste quebrou. A Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, foi acionada para fazer a substituição.

Esse é o segundo acidente com morte registrado em menos de 24 horas na cidade. Ontem, perto dali, na Avenida Guaicurus, Maria de Lourdes Faustino, 56 anos, morreu em acidente de motocicleta envolvendo mais dois veículos, na Avenida Gury Marques, no Bairro Universitário.

*Fonte; Campo Grande News. [Leia aqui a matéria original].