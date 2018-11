Nova Alvorada do Sul Idoso tenta defender filha de genro agressivo e acaba por esfaqueá-la A filha tentou parar o pai e acabou levando uma facada na altura do peito

Um idoso de 88 anos acabou dando uma facada na própria filha ao tentar defende-la do marido na noite nesta quinta-feira (15), no Assentamento Sucesso, em Nova Alvorada do Sul – a 120 km de Campo Grande. A vítima que não teve nome divulgado foi atendida, encaminhada para a Santa Casa na Capital e está fora de perigo.

Conforme informações do site Alvorada Informa, o pai que não teve identidade revelada, contou à polícia que trabalhou o dia todo e voltou para o lote onde mora com a filha e o genro no final da tarde, momento em que o casal chegou da cidade e que o genro estava visivelmente alterado.

O homem então passou a xingar a mulher e ao tentar repreender o genro, foi atacado pelo homem e pegou uma faca. A filha pulou em cima do pai para que não acontecesse uma tragédia, mas acabou atingida por uma facada na altura do peito.

A vítima foi atendida no hospital da cidade, Francisca Ortega, onde foi medicada estabilizada e encaminhada para Campo Grande. O autor se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos e foi liberado.