"Chapado" Imprudente condutor causa acidente deixando vítima em estado grave "Completamente embriagado"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Após causar acidente grave, Daniel Amaral Lemos Nantes (35), foi preso por conduzir veículo embriagado, na matina desta segunda-feira (26), na Rua Yokohama, na Vila Santo Amaro, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Daniel seguia em um veículo GM Ônix branco, de placas de Belo Horizonte (MG), quando no cruzamento avançou a via preferencial e colidiu na lateral esquerda da motocicleta Honda CG 125, de cor preta, conduzida por Francirlei Feitosa Silva (36).

O condutor da motocicleta sofreu várias fraturas e foi socorrido e levado em estado grave à Santa Casa. Após o acidente, Daniel tentou fugir e foi detido pelos militares do Corpo de Bombeiros três quadras depois da colisão.

Em visível estado de embriaguez, o condutor foi convidado a fazer o teste do bafômetro pelos policiais de trânsito. Ele aceitou e o resultado foi positivo de 0,50 miligramas de álcool por litro de sangue.

O motorista, então, foi preso em flagrante e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. O automóvel que Daniel conduzia foi encaminhado para o pátio do DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito).