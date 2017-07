Avenida Calógeras Incêndio em cozinha de restaurante causa pânico no Centro da Capital "Uma quadra foi interditada, o fogo já foi controlado no restaurante Feijão Caseiro"

Um incêndio destruiu a cozinha do restaurante Feijão Caseiro, na manhã desta quinta-feira (13), na Avenida Calógeras, localizado entre as ruas Dom Aquino e Barão do Rio Branco, região Central de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, no momento haviam seis funcionários no estabelecimento. Quatro viaturas e pelo menos dez militares foram acionados para atender a ocorrência. A quadra onde fica o imóvel foi interditada por quase uma hora.

A polícia, o proprietário do restaurante, Manfredo Weiler (46), contou que o incêndio começou por volta das 7h. Os funcionários chegaram e acenderam os fornos, quando o incêndio começou após o rompimento da mangueira de um dos três botijões de gás, que ficam na cozinha. Para evitar explosão, os botijões foram retirados pelos militares.

Com início do incêndio foi correria e pânico geral até a chegada da equipe de bombeiros que conseguiu controlar o fogo.

No dia 21 do mês passado, incêndio de grandes proporções atingiu a Casa das Borrachas, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Centro, também causou tumulto. A fumaça era vista de longe. O estabelecimento foi completamente destruído.