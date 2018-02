Naviraí Incêndio mata mãe e filho

sulnews Foto: EDILSON OLIVEIRA

Um incêndio ocorrido por volta de 7h30, na rua Vidal de Negreiros, no centro de Naviraí, matou duas pessoas carbonizadas e agora mobiliza três viaturas do Corpo de Bombeiros. Estão mortos Aldineia Ferreira da Silva e seu filho de 12 anos (Gabriel Vitor).

Duas viaturas da Policia Militar e um agente funerário foram chamados. Eles esperam a chegada do Núcleo de Perícia Técnica da Delegacia Regional de Polícia Civil.

O incêndio aconteceu enquanto havia chuva. Vizinhos viram o fogo saindo de um quarto e chamaram o Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe qual foi o grau das queimaduras e o interior da casa está semi-destruído. O telhado de um lado da casa foi destruído e ainda há fumaça, mesmo com a chuva.

Com a fachada externa da casa conservada e sinais de fogo no interior, a provável causa do incêndio pode ser vazamento com explosão de gás, mas se esta é causa ou teve uma outra causa, só a perícia poderá determinar.

Os corpos foram encontrados no chão do quarto, cômodo totalmente destruído pelas chamas. O fogo também atingiu parte da sala e do banheiro.

No local, um policial militar, que é vizinho, viu o incêndio e tentou entrar na casa, mas não conseguiu pela quantidade de fumaça. A porta do imóvel estava fechada e teve que ser arrombada para entrada dos bombeiros. Ao encontrarem os corpos, a perícia foi acionada.