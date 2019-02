TRAGÉDIA Incêndio no CT do Flamengo deixa 10 mortos nesta madrugada Bombeiros conseguiram controlar o fogo por volta das 6h20. Três pessoas foram resgatadas e uma delas está gravemente ferida

CT do FLamengo Foto: Reprodução/GloboCop

Incêndio deixou 10 mortos e três feridos no Centro de Treinamento CT) do Flamengo, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, na madrugada de hoje, sexta-feira (8). Os bombeiros foram chamados por volta as 5h (de Braília).

Segundo o 'G1', com informações do Corpo de Bombeiros, um dos feridos está em estado grave. Imagens feitas pelo Globocop, da 'TV Globo', mostram uma área do CT do clube totalmente destruída.

As chamas foram controladas por volta das 7h20. No momento, os bombeiros atuam no rescaldo.