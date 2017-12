Tragédia Indentificada a empregada morta ao cair do 13° andar de prédio no Centro "A vítima limpava a janela do prédio nessa manhã quando se desiquilibrou e caiu, morrendo na hora ao tocar o solo"

Foto: Reprodução/Marcos Ermínio

Identificada a vítima que morreu ao cair de um prédio no Centro da Capital, trata-se da empregada doméstica Izabeth Cândido da Costa que caiu do 13º andar do condomínio Solar Van Gogh, que fica na Rua Antônio Maria Coelho com a Bahia, no Centro de Campo Grande. O caso aconteceu por volta das 10h desta sexta-feira (8).

De acordo com o tenente da Polícia Militar, Raphael Almeida, testemunhas relataram que Izabeth limpava a janela de um dos quartos do apartamento quando caiu. Ainda não se sabe as causas do acidente.

Abalado com a situação, o dono da casa passou mal e teve que ser socorrido pela equipe dos bombeiros. O corpo da vítima caiu na lateral do prédio, próximo a entrada da garagem.

Parte da rua onde fica o prédio foi interditada. A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram acionadas para fazer as averiguações das causas da queda.