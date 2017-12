1x1 Independiente da Argentina leva Sul-Americana na casa do Fla "Flamengo saiu na frente com um gol de Lucas Paquetá, mas os argentinos empataram e levaram no empate"

Por: Tero Queiroz 14/12/2017 às 11:22

Foto: Reprodução/Web O Independiente, da Argentina, sagrou-se campeão da Copa Sul-Americana ao empatar em 1x1 com o Flamengo, ontem (13), no Maracanã, diante de mais de 62 mil pessoas. O Flamengo saiu na frente com um gol de Lucas Paquetá, mas os argentinos empataram, ainda na etapa inicial, com um gol de pênalti convertido por Barco. No segundo tempo, o Flamengo, empurrado pela torcida, foi à frente, mas esbarrou na forte retranca do adversário. Como havia perdido por 2x1 em Buenos Aires, o Flamengo precisava de uma vitória. Foi o 17º título internacional da equipe argentina. Antes do jogo, mais de mil torcedores rubro-negros invadiram o Maracanã, quebrando roletas e grades.