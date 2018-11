Fatalidade Indígena de 14 anos morre eletrocutado em Aldeia de MS O homem teria feito ligação de eletrecidade ao redor de sua residência

Foto: Osvaldo Duarte – Dourados News – Reprodução

O adolescente Leandro Duarte de Souza, 14, morreu eletrocutado ao tocar em uma cerca elétrica na Aldeia Bororó, Reserva Indígena de Dourados. Ele foi encontrado na manhã desta terça-feira (20) por populares, com a mão pendurada entre a madeira e o arame.

De acordo com o jornal Dourados News, o proprietário da casa onde ocorreu o fato acabou levado para prestar depoimento no 1º Distrito Policial. O rapaz, segundo relato no local, disse ter sido vítima de furtos e resolveu energizar todo o espaço em volta.

De acordo com a mãe do menor, ele saiu de casa por volta das 16h de segunda-feira (19) e não teria retornado. Pela manhã, foi acusada sobre a morte do filho.

A polícia acredita que o choque responsável pelo óbito de Leandro ocorreu durante a noite.

O caso é investigado.