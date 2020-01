INTERIOR Indígena é atravessado com lança e morre em frente a casa do assassino Crime aconteceu na noite de ontem (1), em aldeia próxima de Dourados

O corpo da vítima coberto com pano Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News

Indígena Antônio Dias Benites, de 29 anos, conhecido como Tonico, foi assassinado na noite desta terça-feira (1 de janeiro), na aldeia Bororó, em reserva indígena de Dourados, interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo registro de ocorrência da Policia Civil, vítima estava com o autor em casa quando o crime aconteceu. De acordo com o site Dourados News, eles consumiam bebida alcoólica, quando começaram discussão. O autor do crime pegou uma lanca que estava escorada na parede e e atravessou o peito de Tonico, que chegou a tentar buscar socorro, mas morreu em frente a casa vizinha, do autor.

Apesar de a Polícia já ter identificado o autor, o nome do assassino não será divulgado para não atrapalhar as investigações.