Mistério Integrante do Gaeco e sua esposa servidora do MP do RJ são encontrados mortos a tiros "Incidente pode ter sido ocorrido na noite de ontem, o casal foi encontrado no apartamento do prédio onde moravam na Barra da Tijuca"

Por: Tero Queiroz 16/01/2018 às 11:53

Foto: Reprodução/Web O promotor de justiça Marcus Vinícius da Costa e a mulher dele, Luciana Alves, também servidora do Ministério Público do Rio de Janeiro, foram encontrados mortos na manhã desta terça-feira (16) em um apartamento na Barra da Tijuca. De acordo com o Ministério Público, havia marca de tiro nos corpos. Segundo o MP, uma arma de fogo foi encontrada no apartamento e não havia indícios de invasão ou assalto. A Polícia Civil acredita que o incidente tenha ocorrido na madrugada de ontem (15), mas ainda não sabe determinar as circunstâncias das mortes. Não há sinais de arrombamento do imóvel, localizado na rua Coronel Paulo Malta Resende. Segundo a Polícia Militar, a pistola foi encontrada perto do corpo de Marcus Vinícius. O Batalhão de Polícia Militar do Recreio dos Bandeirantes foi o primeiro a chegar ao local. A Divisão de Homicídios foi acionada e uma perícia é realizada no local. Marcus Vinícius da Costa integrava, desde o final do ano passado, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Rio. Anteriormente, ele atuava na promotoria do de Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.