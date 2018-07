Tráfico de drogas Interno do semiaberto é flagrado com quase meio quilo de maconha na cueca

Foto: Osvaldo Duarte

Interno do Estabelecimento Penal Semiaberto de Dourados foi flagrado na manhã desta terça-feira (3/7) com quase meio quilo de maconha escondido na cueca. Gladson Dias Barbosa, 25, morador em Amambai, acabou autuado em flagrante pelo tráfico de drogas.

De acordo com as informações da ocorrência, por volta de 7h ele retornava para a cela após turno de trabalho e ao passar pela vistoria, agentes encontraram 465 gramas do entorpecente escondidos.

Questionado, o rapaz afirmou ser para consumo próprio.

Encaminhado até o 2º Distrito Policial de Dourados e autuado em flagrante pelo tráfico, mesmo crime a qual cumpre pena no local.