Dourados Interno do semiaberto é morto em briga de facções

Foto: Osvaldo Duarte

Jonathan Willian Ribeiro da Silva, 28 anos, vulgo preto, interno do semiaberto de Dourados, foi assassinado na tarde desta segunda-feira, dia 14 de janeiro, nas proximidades de um barzinho, localizado às margens da rodovia BR-163, quase em frente à PED (Penitenciária Estadual de Dourados), onde os detentos se reúnem para ingerir bebida alcoólica, antes de se recolherem ao presídio.

Segundo o delegado titular do SIG (Serviço de Investigações Gerais), da Polícia Civil de Dourados, Rodolfo Daltro, na manhã desta terça-feira (15), a Polícia recebeu uma denúncia anônima dando conta da morte do interno. A partir de então o SIG, com apoio da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), da Força Tática, do 3º Batalhão de Polícia Militar e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), passaram a investigar o caso, conseguindo localizar o corpo e chegar aos autores do crime.

Ainda segundo o delegado Daltro, com ajuda de Câmeras de Segurança instalada nas proximidades do barzinho, foi possível identificar 09 internos que agrediram Jonathan, com golpes de pedras e facadas, após pagarem uma cerveja para o interno com o intuito de atrai-lo para a emboscada.

Após ser morto, o corpo de Jonathan foi levado até uma tubulação de captação de águas pluviais, próximo do presídio semiaberto, onde foi encontrado na tarde desta terça-feira.

Já os 09 criminosos prestam serviço durante o dia para uma empresa terceirizada, foram presos no final da tarde de hoje, no Posto na PRF, na BR-163, quando estavam a bordo de um ônibus, que os levariam de volta ao semiaberto.

Eles estão sendo encaminhados para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde serão autuados pelo assassinado de Jonathan, que segundo os autores do crime foi morto porque estava falando demais e pertencia a um grupo rival.