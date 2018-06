Dourados Interno é encontrado morto em cela da PED

Foto: Dourados News

Interno foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (20/6) na PED (Penitenciária Estadual de Dourados). Eliel Costa Soares, 26, estava pendurado no banheiro do local com um cobertor amarrado no pescoço.

De acordo com o boletim e ocorrência, o fato ocorreu por volta de 14h, na cela 19 do lado ‘B’, na ala 4.

Ainda conforme relato policial, os presos que dividem o espaço com o rapaz disseram não ter visto como o caso ocorreu.

Peritos realizaram os levantamentos de praxe e o caso será investigado.

A situação acabou registrada como homicídio.