Dourados Interno é morto por colega de cela após “mudar de facção”

Um interno foi assassinado pelo colega de cela na tarde de segunda-feira (25/6) na PED (Penitenciária Estadual de Dourados). O autor confessou a ação a agentes penitenciários e relatou que o motivo do crime está ligado a ‘mudança de facção criminosa’ do rapaz.

Conforme o boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial, por volta de 13h, no retorno do banho de sol, Lucas Vieira procurou os servidores para avisar sobre a morte de Tiago Antônio Delfino, 30.

O fato ocorreu na cela 29 do Raio II, no Bloco A.

Para cometer o crime o rapaz teria batido a cabeça de Lucas contra a pia do banheiro por várias vezes.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local. Já o autor do assassinato, acabou encaminhado à delegacia e autuado em flagrante pelo homicídio.