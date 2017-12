Novo Século Interno em semiaberto é encontrado morto em matagal "Tudo indica, que o homem tentou fugir dos atiradores entrando na área"

O corpo de Carlos Alberto Pereira de Almeida, 32 anos, foi encontrado com marcas de tiros em uma área de mata, na manhã desta quarta-feira, dia 06 de dezembro, na rua José Pedrossian, esquina com a Doutor Rudel Trindade, no Bairro Parque Novo Século, região sul de Campo Grande.

Ainda não há informação sobre os suspeitos e nem do motivo do crime. A vítima cumpria pena em regime semiaberto. O corpo de Carlos foi encontrado caído sobre uma motocicleta Honda CG 150 Fan, de cor cinza. Tudo indica, que o homem tentou fugir dos atiradores entrando na área.

A vítima foi localizada por moradores que utilizam o trieiro para cortar caminho. O Corpo de Bombeiros foi acionado, isolou a área para aguardar a chegada da Perícia Técnica e Polícia Civil. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo já apresentava rigidez cadavérica e a morte pode ter ocorrido na noite de ontem.