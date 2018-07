Dourados Interno resgatado foi preso em março com quase 900kg de cocaína

A Polícia Civil divulgou a imagem de Nelson de Oliveira Leite Falcão, 53, resgatado na tarde desta sexta-feira (27/7) de uma das alas do Hospital da Vida, em Dourados, onde recebia atendimento. Ele cumpre pena na Penitenciária Estadual.

Conforme informações apuradas pelo Dourados News junto a polícia, três homens disfarçados de enfermeiros invadiram o local para retirá-lo de lá.

Eles renderam o policial militar que realizava a escolta do interno e na ação, levando até a arma do servidor. Em seguida, os bandidos fugiram num Ford Fiesta.

Organismos de segurança estão em diligências por toda a cidade na tentativa de encontrar o grupo.

Preso com cocaína

Nelson é natural de Aquidauana e foi preso no dia 22 de março desse ano com 889 quilos de cocaína durante ação conjunta entre as polícias Rodoviária Federal e Federal. O flagrante ocorreu na BR-262, região de Água Clara.

Ele era apontado como líder de uma família de traficantes e seria proprietário de uma empresa usada para lavar dinheiro do tráfico.

Conforme informações da PRF na época, Nelson conduzia uma Toyota Hilux, com placas de São Paulo (SP) e se apresentou como empresário do agronegócio durante abordagem realizada na via.

Atrás dele trafegava um caminhão, com placas de Guarulhos (SP), que realizou manobra brusca para entrar no pátio de um posto de combustíveis. Na ação, os policiais descobriram que o caminhão pertencia a Nelson e era conduzido por homem com documentos falsos.

De acordo com material da época, cães farejadores foram levados até o local das abordagens. Foi quando a polícia encontrou a cocaína escondida no tanque de combustível do caminhão. A droga foi avaliada pela PRF em R$ 16 milhões.