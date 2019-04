BARBÁRIE Irmã de 18 anos asfixia, mata e mutila irmão de 5 anos Mãe deixou filha cuidando do irmão e ao voltar se deparou com o terror

Delegacia de São Roque — interior de SP Foto: Reprodução/Carolina Abelin/TV TEM

Karina Aparecida da Silva, de 18 anos, foi presa, suspeita de matar e mutilar o próprio irmão de apenas 5 anos, crime aconteceu na noite desta quinta-feira (04), no município de São Roque, interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da criança havia saído e deixou a jovem cuidando do irmão. Após retornar à casa, a mãe foi impedida de entrar, do lado de fora, a filha se negava a abrir a porta. Um familiar que mora próximo foi chamado e acabou tendo que arrombar a porta, para cessar o interior da residência. Ao entrar na casa, a mãe se deparou com o filho cinco anos jogado no chão, com várias velas ao redor de seu corpo, a criança estava morta cheia de queimaduras. A suspeita estava agressiva e segundo um cunhado, ela chegou a arremessar objetos contra os familiares, uma pedra chegou a atingir o testemunho.

A jovem teve de ser contida por policiais militares, foi presa em flagrante pelo crime de homicídio.

Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, obejetos foram apreendidos à serem periciados.

O corpo da criança passou por necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba. Exame preliminar indicou que a criança já estava morta quando sofreu a mutilação. A suspeita teria matado a menino usando um travesseiro, o laudo traz, morte por asfixia.

Karina passou por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (5) e foi mantida presa. O corpo do menino estava sendo velado em São Roque. Nenhum familiar quis comentar o caso. O defensor público que acompanhou a audiência informou que por ora não iria se manifestar.

Fonte: Notícias ao Minuto