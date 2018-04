Jardim das Meninas Irmã encontra irmão morto em casa após estranhar seu sumiço "O corpo do homem foi encontrado em estado de decomposição"

Dorival Raimundo da Silva, de 69 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, em sua casa no Jardim das Meninas, onde o corpo do idoso foi encontrado pele irmã já em avançado estado de decomposição.

Conforme o Corpo de Bombeiros, Dorival estaria morto há pelo menos três dias e não há informações se existem sinais de violência na vítima. A perícia foi acionada.

A irmã chegou logo pela manhã de hoje, quarta-feira (11) na residência e entrou, mas não conseguiu entrar no quarto acionando os bombeiros. Os militares entraram no quarto e encontraram o corpo do idoso caído no chão. A princípio suspeita-se de morte natural.

A irmã relatou em depoimento que Raimundo não tinha muitos amigos e era reservado. O caso será investigado.