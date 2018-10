'Extorção' Irmão de Deputado Estadual é preso com R$ 500 mil após polícia desconfiar de crime eleitoral "Estava no carro junto com o acusado um sargento da Polícia Militar, Edilson Ferreira"

Foto: © Divulgação / Polícia Federal

Oirmão do deputado estadual Olyntho Neto (PSDB) foi detido na segunda-feira (1º) em Araguaína (TO) com uma mala de dinheiro. Ele foi indentificado como Luís Olinto Rotoli Garcia de Oliveira e carregava uma mala com R$ 500 mil em dinheiro, segundo informou a Polícia Federal.

A assessoria do deputado disse que o irmão dele é advogado e exerce atividades independentes da campanha de Olyntho Neto.

De acordo com o G1, a Polícia Civil prendeu Luís Olinto após receber uma denúncia de extorsão. O delegado Bruno Boaventura revelou que os agentes fizeram um acompanhamento tático do veículo por cerca de três quarteirões até que os policiais fizeram a abordagem.

No veículo estavam Luís Olinto e o sargento da Polícia Militar Edilson Ferreira.

Olinto alegou que usaria o dinheiro na compra de gado, mas não soube informar quem seria o vendedor.

A Polícia Civil percebeu indícios de um crime eleitoral e por isso encaminhou o caso para a Polícia Federal.

Os suspeitos foram ouvidos pelo delegado Tarcísio Júnior na sede da PF e depois liberados para responder em liberdade.

Em nota, a assessoria do deputado Estadual e candidato à reeleição Olyntho afirmou que está cumprindo intensa agenda de campanha no interior do Estado. O deputado esclarece que o Sr. Luiz, é empresário, advogado e que todas as atividades que exerce são independentes e têm origem lícita, e não possuem vínculo algum com a campanha eleitoral. Qualquer fato referente ao irmão do deputado será esclarecido pelo mesmo.