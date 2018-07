Rochedinho Irmãos saem para beber um morre após cair de moto o outro passa sem perceber "O acidente aconteceu em uma estrada de terra na saída para a Furna do Dionísio"

Policia isolou o local onde corpo foi encontrado nesta manhã Foto: Reprodução/ Saul Schramm

Tinha 54 anos, o homem que morreu depois de cair de motocicleta na noite de ontem, quina-feira (5) em estrada vicinal, no distrito de Rochedinho, em Campo Grande. Segundo moradores, antes do acidente, a vítima Sebastião de Arruda, estava bebendo em um bar na região.

O corpo da vítima só foi encontrado na manhã de hoje, sexta-feira (6) depois que trabalhadores que estavam em um caminhão chamaram a polícia. No local, foi apurado que Sebastião é morador de uma chácara e havia saído para beber na companhia do irmão em bar do distrito.

Sebastião deixou o bar de motocicleta, porém por motivos que ainda serão investigados, acabou caindo na estrada. O irmão também estava de motocicleta logo atrás da vítima e chegou a passar pelo local, mas não viu Sebastião caído.

O corpo será levado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) que realizará exames para apurar as causas da morte.

Segundo o irmão da vítima, João Manoel Arruda, 49 anos, a família acredita que Sebastião pode ter passado mal, pois não era acostumado a correr. "Pode ter infartado", diz.

Fonte: por Guilherme Henri e Bruna Kaspary.