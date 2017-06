Pedro Juan Caballero Irmãs sequestradas são encontradas decapitadas

As irmãs Adriana Aguayo, 23, e Fabiana Aguayo, 28, foram encontradas decapitadas e com os corpos queimados na manhã desta quinta-feira (8) em Ybipé, vilarejo distante 10 quilômetros de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Elas foram retiradas de casa no dia anterior por bandidos fortemente armadosDe acordo com o ABC Color, ambas estavam na caminhonete a qual foram levadas pelos criminosos. Ao lado de seus corpos as autoridades encontraram motosserra e uma espécie de machado.

Em entrevista ao jornal paraguaio, o subchefe de polícia, Marvi Villar, afirmou que familiares teriam reconhecido os corpos das vítimas através das roupas utilizadas por elas.

Conforme o ABC Color, o sequestro ocorreu na tarde de ontem (7) após homens fortemente armados invadirem a casa das irmãs e obriga-las a subir na Mitsubishi Triton branca.

No local de onde elas foram levadas, os policiais encontraram uma caminhonete Toyota Hilux com placas brasileiras contendo um quilo de maconha.

A polícia paraguaia investiga o caso e acredita que o fato possa estar ligado ao tráfico de entorpecentes na região.