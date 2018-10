Encontradas Irmãs teriam fugido de casa e são encontradas a 117 km de Campo Grande Junto às garotas, estava amiga de 16 anos; Trio havia sumido após ida a escola na quinta-feira (4)

Após aproximadamente 24 horas desaparecidas, três garotas, de 16, 15 e dez anos, foram encontradas em Nova Alvorada do Sul, a 177 de Campo Grande, onde vivem. Elas foram vistas por investigadores da Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (5), embaixo de uma árvore.

Conforme o site Alvorada Informa, o trio ainda teria tentado escapar dos policiais, que chegaram até elas através de denúncias da população. As amigas estavam na região do bairro Maria de Lurdes.

As mais jovens, Raquel Yasmim Borges Matos e a irmã Rayanne Borges Matos, tinham sido vistas pela última vez no bairro Guanandi, na Capital. Segundo a mãe das adolescentes, Mara Ajala, as filhas desapareceram por volta das 17h10, ao saírem da Escola Municipal Professor Plínio Mendes dos Santos, onde estudam.

As três foram encaminhadas a DPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança) em Campo Grande, e não teriam fornecido informações sobre o que teria levado a fugir de casa, ou como se deslocaram até o município no interior do Estado.

O caso é investigado.