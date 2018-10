Coxim "Japinha" é baleado no peito após briga e esfaqueamento do passado Alvejado em frente a casa onde mora em MS

Vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros, esta noite Foto: Coxim Agora

O servente de pedreiro Tiago Vilalva de Freitas, de 21 anos, conhecido como “Japinha” foi baleado no peito, por volta de 20 horas desta quarta-feira, dia 24 de outubro, em frente à casa dele, localizada na rua Corredor Público, na Vila Mariana, em Coxim, na região Norte do Estado.

A vítima estava no local quando dois suspeitos em duas motocicletas chegaram ao endereço e um deles sacou uma arma e disparou três vezes na direção de Tiago. No entanto, ele foi atingido por apenas um tiro.

Após ser baleado, ele correu para dentro da residência onde mora e pediu ajuda para a mãe que acionou o Corpo de Bombeiros. Com as mãos cheias de sangue e bastante nervosa, a mãe da vítima, Clarice Vilalva de Freitas, de 44 anos, contou ao site Coxim Agora que estava dormindo quando foi acordada pela filha, contando que Tiago havia sido atingido por pelo menos um tiro e que estava bastante ferido.

Os militares foram até o local e encaminharam o rapaz ao pronto socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, consciente. Equipes da PM (Polícia Militar) e Polícia Civil fazem diligências pela região onde houve o atentando em busca de suspeitos.

Motivação

As informações preliminares são de que o atentado possa ter relação ou com uma ameaça de morte sofrida pela vítima ou até mesmo uma tentativa de homicídio cometida por ele. Há dias atrás Tiago sofreu uma ameaça de morte depois de um desentendido com um outro jovem durante uma partida de futebol.

Em 21 de agosto ele também teria esfaqueado um garoto de 22 anos, por ciúmes da ex-namorada. A situação ocorreu durante o dia na avenida Virgínia Ferreira, no bairro Flávio Garcia, em Coxim.