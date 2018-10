Mato Grosso Jornalista é morto a pauladas e corpo é encontrado amarrado Homicídio foi cometido neste sábado (6), em São José do Rio Claro; vítima tinha as pernas atadas

O jornalista Elias Santos foi assassinado a pauladas dentro do quarto de um hotel em São José do Rio Claro (a 298 km de Cuiabá), na madrugada deste sábado (6). A vítima era proprietária do site de notícias regionais TopRioClaro.

De acordo com o delegado Marcelo Carvalho, uma amiga da vítima recebeu uma ligação dizendo para se encontrar com Elias no hotel. No local, os policiais encontraram o corpo do jornalista com diversas marcas de pauladas e as pernas amarradas.

O delegado revelou que já possui um suspeito - cuja identidade não foi informada -, mas ninguém foi preso até o momento. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e a Polícia Civil já começou a colher depoimentos de testemunhas.