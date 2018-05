Noroeste Jovem assassinado com tiro na cabeça, matou há cinco anos o próprio irmão "Já haviam tentado o assassinato dias antes"

Policia Militar isolou a área e aguarda a chegada da Perícia Técnica e Polícia Civil para fazer os primeiros levantamentos sobre o crime Foto: Reprodução/Saul Schramm/CG News

O jovem teve idade e identidade confirmada, tendo 19 anos, Jamsonn Luiz Cordeiro, foi encontrado morto com tiro na cabeça, por volta das 6h de hoje, quarta-feira (30), na Avenida Flores da Cunha, no Jardim Noroeste, região Leste de Campo Grande. Segundo testemunhas, Jamsonn havia sofrido atentado e tinha saído do hospital há poucos dias.

Os vizinhos contaram à equipe de reportagem, que há quatro anos, o rapaz que tinha 15 anos matou o irmão no mesmo bairro. Jamsonn, segundo testemunhas, era muito conhecido na redondeza por comercializar droga no entorno e tinha muitas inimizades.

Segundo a Polícia Militar, que isolou o local e aguarda a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil, o caso aconteceu durante a madrugada, pois o cadáver já apresentava rigidez cadavérica. A polícia foi acionada por uma pessoa anônima que entrou em contato com o Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança). Ainda não há informação sobre a autoria e o motivo do crime.

Em 2013, Jamsonn matou o irmão, Gílson Eduardo Cordeiro, 16 anos, na Rua Evaristo da Veiga, no mesmo bairro, para defender a mãe. Na época, segundo os policiais, Gílson teria brigado com a mãe, Gisele Aparecida Cordeiro.

Após a briga, o adolescente mais novo seguiu o irmão pela rua e os dois começaram a brigar. Durante a pancadaria entre os dois, o mais novo sacou um revólver e assassinou o próprio irmão. Ele foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar. Conforme consta no site do Tribunal de Justiça, Jamsonn respondia também a dois processos por ameça e desacato.