Jovem assassinado em Rio Verde foi quem matou homem encontrado boiando no rio Taquari

Foto: Edição MS

O trabalho de investigação da Polícia Civil e da Perícia, através do cruzamento de informações, elucidou mais um crime ocorrido na região norte de Mato Grosso do Sul.

Com a morte de José Aparecido Pereira dos Santos, de 29 anos, o Paraná ou Corao, a investigação descobriu que ele é o responsável por outra morte.

Segundo a Polícia Civil, Paraná desferiu as machadadas na cabeça de Rosnei Camargo, de 41 anos, encontrado boiando no dia 22, no rio Taquari, próximo a ponte velha, em Coxim.

Até a morte de Paraná, ocorrida no dia 28, na região central de Rio Verde, a polícia só tinha o nome José, o apelido Paraná e a informação de um escorpião tatuado no braço do segundo suspeito, pois o primeiro, Agnaldo Pereira de Souza, de 33 anos, mais conhecido como Agnaldinho, já tinha sido identificado.Os três eram moradores de rua e discutiram embaixo da ponte nova, por conta da divisão de dinheiro ganhado na limpeza de um terreno. Durante a discussão, Camargo foi atingido pela dupla com machadadas na cabeça.

Apesar de ter sido enterrado em Coxim, a família de Camargo foi localizada e avisada do ocorrido. Entretanto, o enterro aconteceu antes da localização, por isso, a família não teve como velar e enterrar a vítima.