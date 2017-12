Crime Jovem baleado tem carro incendiado e passagem pela polícia por tráfico "A polícia trabalha o caso como uma possível tentativa de latrocíneo ou acerto de contas, entre a vítima e os criminosos"

Um jovem de 23 anos foi encontrado baleado, na madrugada deste sábado (30), por volta das 3h30, na avenida Evelina Selingardi, no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele tinha marcas de tiros nas duas pernas e no braço, além de cortes na cabeça.

Segundo a Polícia, dois homens haviam roubado o carro dele, um Corsa Classic. O veículo foi encontrado próximo à ponte do Bairro Penfigo, completamente incendiado.

Conforme o delegado plantonista da Depac Piratininga, Cleverson Alves dos Santos, a polícia trabalha com duas linhas de investigação: tentativa de latrocínio ou acerto de contas. “Temos relatos de testemunhas de que houve uma discussão anterior entre a vítima e os autores”, comenta.

O delegado ainda explica que durante a investigação do caso várias versões foram relatadas por testemunhas. “Teve gente que disse que houve uma discussão entre os autores e a vítima, outro depoimento conta que a vítima foi retirada de dentro do carro pelos autores, e ainda a versão do baleado”, pontua.

Segundo o delegado, a vítima cumpre condicional por tráfico de drogas e ainda tem passagens por roubo e porte ilegal de armas. O jovem foi encaminhado para a Santa Casa, com estado de saúde estável.

O caso foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do bairro Piratininga e está sendo investigado. Até o momento, os autores não foram presos.