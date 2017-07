Sete Quedas Jovem bate na traseira de caminhão estacionado e morre a caminho do hospital "A motocicleta ficou destruída"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ademir Garcete Ramos (23), morreu na hora ao colidir a moto que pilotava na traseira de uma carreta que estava estacionada. O acidente aconteceu por volta de 21h30 do domingo (2), na rua Dom Pedro II, em Sete Quedas, cidade à 471 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ademir conduzia a moto Honda Titan pela rua Dom Pedro, quando próximo ao cruzamento com a rua Adjalmo Saldanha, colidiu na traseira de uma carreta que estava estacionada do lado direito da rua.

No momento, populares acionaram a ambulância do hospital municipal e a Polícia Militar, para atenderem a vítima, que foi socorrida e levada a unidade, ainda segundo a polícia o jovem sofreu traumatismo craniano, fratura no maxilar e mandíbula e fratura exposta na perna direita.

Em estado grave, Ademir precisou ser transferido para Dourados, mas não resistiu e veio a óbito na cidade viznha, em Tacuru, a caminho do hospital. A motocicleta de Ademir deu perda total.