Corumbá Jovem capota veículo após cervo atravessar pista na estrada Parque Condutor sofreu corte profundo na perna, mas estava consciente

Por: Correio do Estado

Jovem de 21 anos ficou ferido após perder o controle de direção do veículo que conduzia e capotar o veículo. O acidente aconteceu na tarde de ontem (22) na estrada Parque Pantanal Sul, MS-228, em Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o jovem seguia pela estrada e estava a 100 metros na BR-262, quando um cervo atravessou a pista. O rapaz perdeu o controle de direção do veículo WV Fox de cor branca e capotou.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o jovem ainda estava no carro, consciente e orientado. O rapaz estava com ferimentos nos braços, rosto e um corte profundo na perna esquerda, com forte hemorragia.

Ele foi encaminhado para o pronto socorro local. O veículo ficou bastante danificado.