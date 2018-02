Jovem colide caminhonete violentamente em carreta que estava estacionada O rapaz foi identificado como José Aparecido Silva Primo, ele não corre risco de morte

Foto: SidrolandiaNews

Por volta das 23h10 de ontem (05), um jovem identificado como Jose Aparecido da Silva Primo, foi vítima de um acidente de trânsito, após perder o controle do veículo que dirigia e colidir em uma carreta parada, na Avenida Aquidaban em Sidrolândia

O jovem, após a violenta colisão, ficou desacordado e preso nas ferragens com muito sangue sobre a face, ele conduzia uma caminhonete MMC/L200 Triton com placas HTI-3950, de Campo Grande e colidiu na Carreta SR/Randon, de placas GLF-0468, de Jardim.

Equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, foi acionada e compareceu ao local e tirou a vítima das ferragens, e encaminhou para o pronto socorro do Hospital de Sidrolândia, pela gravidade do acidente, muitas pessoas acreditavam que o rapaz já estaria morto, mas o mesmo esta internado no hospital local e passa bem.