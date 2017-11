Jovem com várias passagens pela polícia e executado

Foto: Porã News

Jovem suposto integrante de quadrilha de roubo de camionete e com varias passagens pela policia e executado a tiros na fronteira.O mesmo foi identificado como, Carlos Manuel Arguello Cuevas (19) vulgo “Carlinhos”, foi executado com 21 disparos de pistola 9mm na noite de quarta feira (08) quando se encontrava na frente da residência da namorada, situado na rua Coronel Martines do bairro Guarani na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

O mesmo segundo os agentes da Policia Nacional do Paraguai, tinha saído a poucos dias do presidio local, onde se encontrava preso por roubo, mas era investigado por ser integrante de uma quadrilha que roubava camionetes na cidade de Ponta Porã, executado na noite de quarta feira por pistoleiros que transitavam, segundo testemunhas, em um veiculo tipo Mitsubishi cor branca, que teriam chegado onde a vitima se encontrava e sem mediar palavras realizaram 21 disparos de pistola 9mm contra o mesmo que morreu antes mesmos de receber atendimento medico, após o crime o pistoleiro fugiu do local tomando rumo ignorado.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Tecnica apoiados pela promotora de justiça Katia Uemura e pelo medico legista Marcos Prieto, realizaram os procedimentos de rigor e entregaram o corpo aos familiares.