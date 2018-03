Jovem confessa que matou crianÃ§a apÃ³s tentar estuprÃ¡-lo

Crueldade Jovem confessa que matou criança após tentar estuprá-lo 'O jovem de 17 anos confessou ser o autor da morte do menino de 10 anos'

Moletom, celular e boné do adolescente; bermuda e chinelos da vítima em MS Foto: Reprodução/Polícia Civil

Saiba Mais › Adolecente é investigado pela morte do menino de 10 anos achado no telhado

A Polícia Civil apreendeu o adolescente de 17 anos que era investigado pela morte de Vítor Figueiredo Rodrigues, de 10 anos. Ele confessou e será encaminhado à Unidade Educacional de Internação (Unei), em Dourados.

De acordo com o delegado André Luiz Novelli Lopes, o adolescente contou que havia passado a madrugada de domingo (11) em uma balada e ao se aproximar da casa do pai, se deparou com o menino na rua.

Ele atraiu o menino à casa do pai após lhe oferecer um tênis. Não havia mais ninguém no imóvel e então o adolescente tirou a bermuda do menino e tentou estuprá-lo.

Ainda segundo o autor, a criança reagiu, gritou e chorou. Para que ficasse quieto, o adolescente o esganou e acabou mantando-o. Ele colocou o corpo nos ombros e o colocou no telhado da garagem da casa vizinha, onde o cadáver foi encontrado em estado de putrefação na manhã de terça-feira (13).

O corpo estava nú. Ao lado estavam a bermuda e os chinelos que a vítima usava na hora da abordagem e um casaco de moletom do suspeito, que após a morte, avisou a mãe pelo celular sobre o que havia feito.