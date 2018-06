Fronteira Jovem considerado morto aparece no seu próprio velório

Foto: Porã News

O fato foi registrado na manha de domingo (17) quando familiares do jovem identificado como, Juan Ramon Alfonso Penayo (20) após reconhecer um corpo encontrado por moradores da colônia Santa Clara semi queimado na manha de sexta feira (15) por volta das 07:15hs, na colônia Santa Clara a 25 kilometros da fronteira com Ponta Porã e alertarem os investigadores da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica da Policia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.

Com o apoio do promotor de justiça Armando Canteiro Fassino e o medico legista Cesar Gonzalez, que realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo sem identificação ao IML de Pedro Juan Caballero a espera de que algum familiar identifique a vitima, compareceram os familiares do jovem Juan Ramon e identificaram o corpo

Sendo a do mesmo, pela que os integrantes de Ministério Publico entregaram o corpo do mesmo, na tarde de sábado aos familiares, mas na manha de domingo o morto apareceu no seu próprio velório, causando susto nos presentes, onde manifestou que se encontrava em outro local trabalhando.Os investigadores da Divisão de Homicídios e do Ministério Publico reencaminharam o corpo encontrado ao IML do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, onde aguardam que familiares possam realizar a identificação do verdadeiro morto que poderia se tratar de nacionalidade brasileira.