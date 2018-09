Dourados Jovem de 15 anos é encontrado baleado e morre em hospital "O fato ocorreu na rua Dom Pedro I, no Jardim Monte Líbano e vitimou Fabrício Laureano Câmeras"

Adolescente de 15 anos foi encontrado baleado no domingo (23/9) em Dourados e acabou morrendo no Hospital da Vida. O fato ocorreu na rua Dom Pedro I, no Jardim Monte Líbano e vitimou Fabrício Laureano Câmeras, morador no Jardim Porto Belo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o menor teria saído de casa após receber uma ligação.

Horas depois, populares o encontraram caído e ferido na cabeça.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado e o socorreu com vida, porém, na madrugada desta segunda-feira (24/9), Fabrício não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.