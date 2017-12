Coronel Sapucaia Jovem de 20 anos é assassinada a facada Gravidez indesejada pode ter sido a causa do crime segundo familiares. A polícia investiga o caso.

Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta com a garganta cortada na manhã dessa segunda-feira, 18 de dezembro em Coronel Sapucaia e uma suposta gravidez indesejada pode ter sido a motivação do crime, segundo teriam relatado familiares a polícia.

De acordo com a ocorrência policial, familiares teriam informado que Luzia Antunes teria saído da casa de uma irmã no final da tarde desse domingo, dia 17, abordo de um veículo e com um homem que não foi identificado, com a finalidade de tomar açaí e desde então não foi mais vista.

O corpo da jovem, que estaria grávida de dois meses, foi encontrado no final da manhã dessa segunda-feira, em um salão de festas abandonado na região do Conjunto Residencial Mate Laranjeira.

De acordo com a ocorrência policial Luzia vinha sofrendo ameaças de três pessoas. A esposa de um homem residente em Capitan Bado, cidade paraguaia que faz divisa com Coronel Sapucaia no Brasil, tendo em vista que o homem poderia ser o pai da criança e a mulher não aceitava a gravidez, ameaças do próprio homem e também de um comerciante residente em Coronel Sapucaia, com o qual a vítima teria mantido relação.

Segundo relatos da família à polícia, o comerciante teria chegado a oferecer R$ 4 mil para que Luzia realizasse um aborto, alegando que tal criança, segundo o comerciante, iria “atrapalhar sua vida”. A Polícia Civil investiga o caso.