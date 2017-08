Cativeiro Jovem de 28 anos é preso e autuado por manter em cativeiro canários-da-terra ilegalmente

Em Batayporã, Policiais Militares Ambientais foram acionados ontem (19), pela polícia civil para proceder ao auto de infrações administrativo (multa) contra um homem de 28 anos preso pelo Grupo Tático da Polícia de Nova Andradina por furto.

Na residência do infrator, os Policiais Militares haviam apreendido na noite anterior, cinco gaiolas com nove aves da espécie canário-da-terra (Sicalis flaveola brasilienses) sendo mantidas ilegalmente em cativeiro pelo infrator, além de dois alçapões. Além do crime de furto, pelo qual havia sido preso, o acusado responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção.

O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 4.500,00 pela PMA. Os pássaros serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.