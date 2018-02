Rede de prostituição Jovem desaparece na fronteira e policia investiga trafico de pessoas

Jovem desaparece na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e estaria sendo mantida sequestrada e utilizada possivelmente em uma rede de prostituição em Ponta Porã.

Segundo familiares, a jovem de 16 anos teria desaparecido no dia 27 de janeiro, quando teria saído para realizar compras e desapareceu, familiares realizaram buscas pela mesma encontrando apenas a motocicleta da adolescente na frente de uma casa comercial situada na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, onde denunciaram o caso a policia e já na ultima quinta feira (15) amigos teriam descoberto que a mesma era mantida sequestrada em uma residência situada na cidade de Ponta Porã, onde chegaram e foram intimidados por dois indivíduos armados pela que foram alertar os investigadores do SIG (Setor de Investigação Geral) da Policia Civil que rapidamente realizou buscas pela adolescente e os dois indivíduos na residência que já se encontrava vazia, segundo informações, os indivíduos teriam fugido levando a adolescente a outro local ate o momento desconhecido.

A família acredita que a mesma teria sido sequestrada para prostituição e os indivíduos a estaria mantendo em cárcere privado na região de Ponta Porã, onde o SIG investiga o caso e os investigadores recolheram imagens de câmeras de segurança na região a fim de identificar os sequestradores que poderia estar ligada a uma quadrilha envolvida no trafico de pessoas.

Qualquer informação sobre o caso ou pessoas suspeitas podem ser comunicadas com todo o sigilo e anonimato no 190 da Policia Militar, 153 da Guarda Civil Municipal de Fronteira e no (67) 9 98022465 disque denúncia do SIG (Setor de Investigação Geral) da Policia Civil de Ponta Porã.