Jovem desaparece nas águas do Rio Dourados

Foto: Siliga News

Um jovem de 23 anos identificado pelo nome de Anderson se afogou e desapareceu na Orla do Rio Dourados, em Fátima do Sul. As informações são do site Siliga News.

De acordo com o site, o irmão da vítima disse que ambos moram em Rio Brilhante e se deslocaram até a cidade para participar do carnaval. Em determinado momento, ele e outro rapaz teria entrado no local, porém, Anderson não retornou.

Há pouco mais de um mês, no dia 25 de dezembro, um jovem morreu afogado nas águas de um dos lagos da Orla do Rio Dourados. Jackson Ajala Neves, 20, desapareceu nas águas de um dos lagos da Orla.

O corpo de jovem foi encontrado no dia seguinte, por volta das 11hs da manhã por uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade.