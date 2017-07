Porto Alegre Jovem é agredida com socos na boca pelo irmão e denuncia no Facebook "A jovem estudante de 23 anos chegou em casa, foi agredida pelo irmão e a família ficou a favor do agressor. A vítima revelou que tem histórico de agressão na família".

Por: Tero Queiroz 04/07/2017 às 10:51

Foto: Reprodução/Aquivo pessoal Uma jovem estudante de 23 anos, que trabalha e mora em Porto Alegre (RS), denunciou uma agressão feita pelo irmão de 24 anos, que não estuda e estava em casa jogando vídeo-game quando a moça chegou e fez um pedido para que o rapaz ligasse a rede de wi-fi, para que ela pudesse usar a internet, o rapaz reagiu agredindo a vítima com socos no rosto. Identificada como Andressa Lima (23), a estudante fez o pedido irmão de 24 anos para que ele ligasse a rede de internet, o rapaz se negou a vítima então foi até a tomada utilizada para ligar a rede e desconectou o jogo e ligou o wi-fi. O rapaz por sua vez reagiu agressivamente desferindo socos contra o rosto de Andressa que, após levar vários socos conseguiu escapar e se trancou no quarto para acionar a polícia. A vítima, toda machucada afirmou que seus pais e avós batiam a todo momento na porta para que ela não denunciasse o irmão. Mas mesmo assim Andressa decidida acionou a polícia, que ao chegar foi dispensada pela mãe da vítima. Foto: Reprodução/Facebook Andressa então continuou trancada no quarto e decidiu denunciar o irmão nas redes sociais, os internautas regiram imediatamene a favor da moça que com um texto emotivo explicou a situação em que se encontrava. Foto: Reprodução/Facebook Então a estudante decidiu sair de casa e pediu alí também para que se alguém soubesse de uma casa para alugar em Canoas (RS), a informasse e emidatamente várias pessoas marcaram amigos e a postagem foi compartilhada por quase 17 mil perfis. Foto: Reprodução/Facebook Maria da Penha Andressa é protegida pela Lei nº 11.340/2006 – popularmente conhecida como Lei Maria da Penha – Que foi considerada em 2012 pela Organização das Nações Unidas (ONU), a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica, perdendo apenas para Espanha e Chile. O irmão da vítima deve ser equadrado no críme de lesão corporal e agressão doméstica. A equipe do MS Notícias entrou em contato por telefone com DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher), de Porto Alegre que informou ao site que eles não poderiam dar informações pois ainda não tiveram conhecimento sobre o caso. A vítima foi além e denunciou também histórico de agressão na família e decidiu de uma vez deixar aquele lar e contar para todos o que estava acontecendo realmente. Foto: Reprodução/Facebook Galeria