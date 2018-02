Coxim Jovem é alvejada por tiro no pé após ser ameaçada por ex-namorada

Foto: Alisson Silva

A jovem Gislene Caroline da Silva, de 22 anos, foi alvejada por um tiro no pé, na noite deste domingo (25), na região da Vila Taquari, em Coxim. Ela foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas não precisou intervir. Ainda com a bala de calibre 22 alojada no pé, Gislene contou à Polícia Militar que estava na rua quando dois indivíduos numa CG Titan, de cor verde, se aproximaram. Um deles sacou a arma e disparou.

Em seguida, eles tomaram o celular da vítima. Gislene acredita que a ação foi a mando de uma ex-namorada, que está presa no Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste. No aparelho estariam mensagens com ameaças enviadas dessa ex para a vítima, além do registro de ligações.

Durante o dia a ex-namorada teria feito contato para assinar o que aconteceria mais tarde com Gislene. Depois de ouvir a vítima, a Rádio Patrulha saiu em rondas, na tentativa de identificar e localizar os autores.

No ano passado Gislene foi agredida por outra ex-namorada, uma adolescente que na época tinha 15 anos. Poucas horas depois acabou sendo presa por tentar incendiar a casa da avó dessa adolescente.