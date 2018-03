Jovem Ã© baleado no peito durante assalto ao chegar do serviÃ§o

Jardim Inápolis Jovem é baleado no peito durante assalto ao chegar do serviço 'O rapaz voltava do trabalho e ao descer do ônibus foi surpreendido'

Foto: Reprodução

Vindo do trabalho e uniformizado, jovem de 18 anos foi baleado no peito após descer do ônibus e ser surpreendido por bandidos, por volta das 23h de ontem, sgunda-feira (19), na Rua Atenas, no Jardim Inápolis, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o rapaz voltava do trabalho e ao descer do ônibus, por volta das 23h30 (de MS), foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta.

A dupla pediu o celular do trabalhador, que afirmou ter um ouvido um tiro, e corrido em seguida, ouvindo mais quatro disparos. Ele foi atingido no peito e socorrido para a Santa Casa.

De acordo com informações do hospital, ele recebeu os primeiros atendimentos, estava consciente, orientado e na área verde do pronto-socorro, destinada a pacientes menos graves e fugiu do local por volta das 5h30 desta terça-feira (20).

O caso foi registrado como tentativa de roubo.