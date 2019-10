VIOLÊNCIA Jovem é chicoteado até a morte no interior de MS O corpo do menor foi liberado pelos peritos criminais hoje, para ser sepultado, já apresentando mal cheiro

Foto: Reprodução/TV Morena

Um adolescente de 16 anos foi chicoteado até a morte no domingo (29), na cidade de Corumbá em Mato Grosso do Sul, o caso aconteceu no final da tarde, o jovem saia de um campo onde jogou futebol com amigos, quando foi cercado por três homens que deferiram vários golpes de reio (rabo de tatu), contra o menino, a vítima chegou caminhar alguns metros mais caiu perto dali já sem vida. A polícia ainda não localizou suspeitos.

Conforme o site Diário Corumbaense, o local de difícil acesso na Colônia São Domingos, há 419 quilômetros de Campo Grande, e 100 quilômetros do município de Corumbá, só recebeu a perícia no dia seguinte (29) e a informação só foi divulgada hoje (1º).

O corpo do menor foi liberado pelos peritos criminais hoje, para ser sepultado, já apresentando mal cheiro.

Já há suspeito, mas ainda não se sabe o que teria motivado as agressões. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia

Ainda de acordo com as informações apuradas pelo site, o autor das chicotadas foi identificado, mas não foi encontrado na colônia. Ainda não se sabe a motivação para o crime. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município.