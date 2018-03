Dourados Jovem é encontrado morto nos fundos de casa com 14 facadas

Marcos Felipe dos Santos Gomes, 19 anos, foi morto com pelo menos 14 facadas, na madrugada des hoje, segunda-feira (5), na Rua H 06, no Residencial Harrison de Figueiredo II, em Dourados, distante 233 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída nos fundos de uma casa sem portão e muro com ferimentos nos braços, tórax, queixo e pescoço. Os donos do imóvel contaram que estavam dormindo, quando foram acordados com pedido de socorro de vizinhos.

As testemunhas, então, abriram porta e encontraram Marcos caído no quintal. Uma vizinha da redondeza relatou à polícia que ouviu barulho de um grupo passando em frente a sua casa e correndo atrás de uma pessoa.

Na sequência, a vítima foi encontrada morta. No local há câmeras de segurança e as imagens podem ajudar a polícia durante as investigações. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.