Jovem Ã© esfaqueado em conveniÃªncia ao reagir Ã  tentativa de assalto

Jovem é esfaqueado em conveniência ao reagir à tentativa de assalto Bandidos atingiram a vítima cinco vezes

Jovem de 21 anos foi esfaqueado ao menos cinco vezes ao reagir a uma tentativa de assalto ocorrida na manhã deste sábado (3), em conveniência no Jardim Monumento, região sul da Capital.

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 8h. A vítima estava no comércio com sua namorada quando dois homens em uma moto pararam e anunciaram o assalto.

Testemunhas não relatarm em detalhes o que houve, mas apenas que o jovem teria feito menção de não entregar seus pertences e, por isso, acabou esfaqueado.

A vítima foi ferida na testa, costas e peito, do lado esquerdo. Foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário e de acordo com os médicos do local estava consciente, visto que os ferimentos foram superficiais. Permaneceria, contudo, em observação durante toda a tarde.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga como tentativa de roubo. Os autores fugiram e não haviam sido sequer identificados até a publicação desta reportagem.