Dourados Jovem é executado em emboscada

Foto: Osvaldo Duarte

Eduardo Ávalos de Matos, 20, foi executado na madrugada deste domingo (19) em Dourados após uma emboscada armada contra ele no bairro Estrela Porã, região Oeste do município. Três tiros atingiram a vítima.

De acordo com as informações apuradas pelo Dourados News no local, o rapaz saiu com o irmão para uma suposta festa na rua Demeciano de Matos Pereira.

Ao chegar no local, por volta de 2h, foi surpreendido por um homem que efetuou os disparos. Um dos tiros atingiu a sua nuca. Os outros acertaram perna esquerda e rosto dele.

Matos tentou correr, porém, caiu após alguns metros. Viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, mas o rapaz já estava morto.

Policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) estiveram no local e deram início a apuração dos fatos.

Recentemente Eduardo já havia sofrido tentativa de homicídio.