Bairro Tiradentes Jovem é feito refém por trio durante roubo de caminhonete "O trio acabou preso e o veículo recuperado"

Veículo foi recuperado pelos policiais do Batalhão de Choque Foto: Reprodução/Polícia Militar

Jovem de 19 anos foi amarrado, encapuzado e feito refém por bandidos armados durante roubo de uma caminhonete Toyota Hilux, na tarde de ontem, terça-feira (31), na Avenida Marques de Pombal, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. Os três bandidos foram presos e o veículo recuperado.

A vítima de 19 anos aguardava a mãe sair do dentista, dentro da caminhonete, quando foi abordada por três homens, um deles armado com revólver, que anunciaram assalto e o colocaram no banco traseiro. Para intimidá-lo, um dos criminosos atirou próximo ao seu ouvido e o ameaçou de morte, caso reagisse.

Na sequência, um deles assumiu a direção e seguiu para a saída de Rochedo. Lá, a vítima que teve as mãos amarradas por uma corda e um capuz colocado em seu cabeça foi abandonada próximo ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Os bandidos fugiram levando a Hilux, R$ 200, canivete preto e outros objetos.

Cerca de 15 minutos depois, o jovem conseguiu se soltar e pedir ajuda. Equipe do Batalhão de Choque foi acionada e durante rondas conseguiu localizar o veículo no anel viário, sentido Sidrolândia.

Os policiais deram ordem de parada, mas o criminosos não obedeceram e tentaram fugir. Eles só se renderam após os policiais atirarem nos pneus do carro, que não foram atingidos.

Três suspeitos foram presos em flagrante por envolvimento no roubo. Foto: Reprodução/PM

Foram presos: Giovanne Custódio de Oliveira, 30 anos, Luiz Miguel Nunes Sanchez, 25 anos, Paulo Henrique Camilo Ferreira, 24 anos. Questionados, Giovanne e Luiz Miguel disseram que não participaram do roubo. Eles apenas iriam levar o veículo para Ponta Porã. Pelo transporte receberiam R$ 3,5 mil para dividirem.

Os dois, então, indicaram os endereços do responsáveis pelo roubo. Paulo Henrique foi preso na Rua Bartolomeu Mitri, no Jardim Noroeste. Ele confirmou que participou do crime junto com outros dois autores. No bolso dele, foi encontrada uma munição de calibre 38.

Os três foram presos e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. O caso será investigado pela Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos). A polícia faz buscas para encontrar os outros suspeitos.

Fonte: Campo Grande News. [Clique aqui e leia a matéria original].