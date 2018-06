Tráfico de drogas Jovem é flagrado com maconha que seria levada para São Paulo

Foto: Osvaldo Duarte

O jovem Victor Hugo Silva de Paiva, 19 anos, residente no bairro Brasil Novo, na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, foi preso por volta das 17 horas deste sábado, dia 02 de junho, uma equipe da Guarda Municipal de Dourados, com 16 quilos e 700 gramas de maconha, distribuídos em 16 tabletes, que seria lavada para o município paulista.

Segundo informações, o jovem foi flagrando no terminam rodoviária Renato Lemes Soares, de Dourados, quando estava em um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã/Presidente Prudente, com a droga escondida em uma mala.

Victor Hugo foi levado para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e disse que pegou a maconha em Ponta Porã e ganharia três tabletes pelo transporte.